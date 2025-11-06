Informacje o cenie poop aura (POOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00305409$ 0.00305409 $ 0.00305409 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.74% Zmiana ceny (1D) +14.67% Zmiana ceny (7D) -29.87% Zmiana ceny (7D) -29.87%

Aktualna cena poop aura (POOP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POOP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POOP w historii to $ 0.00305409, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POOP zmieniły się o +0.74% w ciągu ostatniej godziny, o +14.67% w ciągu 24 godzin i o -29.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o poop aura (POOP)

Kapitalizacja rynkowa $ 357.97K$ 357.97K $ 357.97K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 357.97K$ 357.97K $ 357.97K Podaż w obiegu 999.72M 999.72M 999.72M Całkowita podaż 999,717,001.148806 999,717,001.148806 999,717,001.148806

Obecna kapitalizacja rynkowa poop aura wynosi $ 357.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POOP w obiegu wynosi 999.72M, przy całkowitej podaży 999717001.148806. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 357.97K.