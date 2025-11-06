Informacje o cenie Metavault Trade (MVX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03018043 $ 0.03018043 $ 0.03018043 Minimum 24h $ 0.042429 $ 0.042429 $ 0.042429 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03018043$ 0.03018043 $ 0.03018043 Maksimum 24h $ 0.042429$ 0.042429 $ 0.042429 Historyczne maksimum $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 Najniższa cena $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) +0.25% Zmiana ceny (7D) -15.28% Zmiana ceny (7D) -15.28%

Aktualna cena Metavault Trade (MVX) wynosi $0.04111453. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MVX wahał się między $ 0.03018043 a $ 0.042429, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MVX w historii to $ 4.62, a najniższy to $ 0.00148601.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MVX zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +0.25% w ciągu 24 godzin i o -15.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metavault Trade (MVX)

Kapitalizacja rynkowa $ 103.30K$ 103.30K $ 103.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 164.46K$ 164.46K $ 164.46K Podaż w obiegu 2.51M 2.51M 2.51M Całkowita podaż 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Metavault Trade wynosi $ 103.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MVX w obiegu wynosi 2.51M, przy całkowitej podaży 4000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 164.46K.