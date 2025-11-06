GiełdaDEX+
Aktualna cena Metavault Trade to 0.04111453 USD. Śledź aktualizacje cen MVX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MVX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MVX

Informacje o cenie MVX

Czym jest MVX

Oficjalna strona internetowa MVX

Tokenomika MVX

Prognoza cen MVX

Logo Metavault Trade

Cena Metavault Trade (MVX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MVX do USD:

$0.04111453
$0.04111453$0.04111453
+0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Metavault Trade (MVX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:56:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Metavault Trade (MVX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03018043
$ 0.03018043$ 0.03018043
Minimum 24h
$ 0.042429
$ 0.042429$ 0.042429
Maksimum 24h

$ 0.03018043
$ 0.03018043$ 0.03018043

$ 0.042429
$ 0.042429$ 0.042429

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

-0.67%

+0.25%

-15.28%

-15.28%

Aktualna cena Metavault Trade (MVX) wynosi $0.04111453. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MVX wahał się między $ 0.03018043 a $ 0.042429, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MVX w historii to $ 4.62, a najniższy to $ 0.00148601.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MVX zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +0.25% w ciągu 24 godzin i o -15.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metavault Trade (MVX)

$ 103.30K
$ 103.30K$ 103.30K

--
----

$ 164.46K
$ 164.46K$ 164.46K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Metavault Trade wynosi $ 103.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MVX w obiegu wynosi 2.51M, przy całkowitej podaży 4000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 164.46K.

Historia ceny Metavault Trade (MVX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Metavault Trade do USD wyniosła $ +0.00010144.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Metavault Trade do USD wyniosła $ -0.0108386740.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Metavault Trade do USD wyniosła $ -0.0143961334.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Metavault Trade do USD wyniosła $ -0.02294025876332427.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010144+0.25%
30 Dni$ -0.0108386740-26.36%
60 dni$ -0.0143961334-35.01%
90 dni$ -0.02294025876332427-35.81%

Co to jest Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Metavault Trade (MVX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Metavault Trade (w USD)

Jaka będzie wartość Metavault Trade (MVX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Metavault Trade (MVX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Metavault Trade.

Sprawdź teraz prognozę ceny Metavault Trade!

MVX na lokalne waluty

Tokenomika Metavault Trade (MVX)

Zrozumienie tokenomiki Metavault Trade (MVX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MVXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Metavault Trade (MVX)

Jaka jest dziś wartość Metavault Trade (MVX)?
Aktualna cena MVX w USD wynosi 0.04111453USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MVX do USD?
Aktualna cena MVX w USD wynosi $ 0.04111453. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Metavault Trade?
Kapitalizacja rynkowa dla MVX wynosi $ 103.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MVX w obiegu?
W obiegu MVX znajduje się 2.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MVX?
MVX osiąga ATH w wysokości 4.62 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MVX?
MVX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00148601 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MVX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MVX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MVX pójdzie wyżej?
MVX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MVX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:56:38 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

