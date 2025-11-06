Informacje o cenie Innovosens (ISENS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00147605$ 0.00147605 $ 0.00147605 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.61% Zmiana ceny (1D) +29.83% Zmiana ceny (7D) -52.97% Zmiana ceny (7D) -52.97%

Aktualna cena Innovosens (ISENS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ISENS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ISENS w historii to $ 0.00147605, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ISENS zmieniły się o +0.61% w ciągu ostatniej godziny, o +29.83% w ciągu 24 godzin i o -52.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Innovosens (ISENS)

Kapitalizacja rynkowa $ 279.25K$ 279.25K $ 279.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 279.25K$ 279.25K $ 279.25K Podaż w obiegu 990.43M 990.43M 990.43M Całkowita podaż 990,427,525.0850182 990,427,525.0850182 990,427,525.0850182

Obecna kapitalizacja rynkowa Innovosens wynosi $ 279.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ISENS w obiegu wynosi 990.43M, przy całkowitej podaży 990427525.0850182. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 279.25K.