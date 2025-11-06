GiełdaDEX+
Aktualna cena Innovosens to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ISENS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ISENS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Innovosens to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ISENS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ISENS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ISENS

Informacje o cenie ISENS

Czym jest ISENS

Oficjalna strona internetowa ISENS

Tokenomika ISENS

Prognoza cen ISENS

Cena Innovosens (ISENS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ISENS do USD:

$0.00028287
$0.00028287$0.00028287
+29.80%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Innovosens (ISENS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:38:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Innovosens (ISENS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147605
$ 0.00147605$ 0.00147605

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+29.83%

-52.97%

-52.97%

Aktualna cena Innovosens (ISENS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ISENS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ISENS w historii to $ 0.00147605, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ISENS zmieniły się o +0.61% w ciągu ostatniej godziny, o +29.83% w ciągu 24 godzin i o -52.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Innovosens (ISENS)

$ 279.25K
$ 279.25K$ 279.25K

--
----

$ 279.25K
$ 279.25K$ 279.25K

990.43M
990.43M 990.43M

990,427,525.0850182
990,427,525.0850182 990,427,525.0850182

Obecna kapitalizacja rynkowa Innovosens wynosi $ 279.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ISENS w obiegu wynosi 990.43M, przy całkowitej podaży 990427525.0850182. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 279.25K.

Historia ceny Innovosens (ISENS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Innovosens do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Innovosens do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Innovosens do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Innovosens do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+29.83%
30 Dni$ 0+46.30%
60 dni$ 0-15.20%
90 dni$ 0--

Co to jest Innovosens (ISENS)

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables.

From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3.

Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Innovosens (ISENS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Innovosens (w USD)

Jaka będzie wartość Innovosens (ISENS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Innovosens (ISENS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Innovosens.

Sprawdź teraz prognozę ceny Innovosens!

ISENS na lokalne waluty

Tokenomika Innovosens (ISENS)

Zrozumienie tokenomiki Innovosens (ISENS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ISENSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Innovosens (ISENS)

Jaka jest dziś wartość Innovosens (ISENS)?
Aktualna cena ISENS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ISENS do USD?
Aktualna cena ISENS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Innovosens?
Kapitalizacja rynkowa dla ISENS wynosi $ 279.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ISENS w obiegu?
W obiegu ISENS znajduje się 990.43M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ISENS?
ISENS osiąga ATH w wysokości 0.00147605 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ISENS?
ISENS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ISENS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ISENS wynosi -- USD.
Czy w tym roku ISENS pójdzie wyżej?
ISENS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ISENS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:38:17 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

