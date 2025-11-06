Informacje o cenie Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00301383 $ 0.00301383 $ 0.00301383 Minimum 24h $ 0.0035254 $ 0.0035254 $ 0.0035254 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00301383$ 0.00301383 $ 0.00301383 Maksimum 24h $ 0.0035254$ 0.0035254 $ 0.0035254 Historyczne maksimum $ 0.00692033$ 0.00692033 $ 0.00692033 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.45% Zmiana ceny (1D) +10.82% Zmiana ceny (7D) -2.17% Zmiana ceny (7D) -2.17%

Aktualna cena Gifts Strategy (GIFTSTR) wynosi $0.003473. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GIFTSTR wahał się między $ 0.00301383 a $ 0.0035254, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GIFTSTR w historii to $ 0.00692033, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GIFTSTR zmieniły się o -0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +10.82% w ciągu 24 godzin i o -2.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gifts Strategy (GIFTSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 319.19K$ 319.19K $ 319.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 335.43K$ 335.43K $ 335.43K Podaż w obiegu 91.94M 91.94M 91.94M Całkowita podaż 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Gifts Strategy wynosi $ 319.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GIFTSTR w obiegu wynosi 91.94M, przy całkowitej podaży 96613869.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 335.43K.