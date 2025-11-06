Informacje o cenie Finna AI (FINNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) +0.32% Zmiana ceny (7D) -25.94% Zmiana ceny (7D) -25.94%

Aktualna cena Finna AI (FINNA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FINNA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FINNA w historii to $ 0.00201926, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FINNA zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +0.32% w ciągu 24 godzin i o -25.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Finna AI (FINNA)

Kapitalizacja rynkowa $ 44.49K$ 44.49K $ 44.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 44.49K$ 44.49K $ 44.49K Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Całkowita podaż 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Obecna kapitalizacja rynkowa Finna AI wynosi $ 44.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FINNA w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999982420.2031276. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.49K.