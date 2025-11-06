GiełdaDEX+
Aktualna cena Finna AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FINNA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FINNA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FINNA

Informacje o cenie FINNA

Czym jest FINNA

Oficjalna strona internetowa FINNA

Tokenomika FINNA

Prognoza cen FINNA

Cena Finna AI (FINNA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FINNA do USD:

--
----
+0.30%1D
USD
Finna AI (FINNA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Finna AI (FINNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+0.32%

-25.94%

-25.94%

Aktualna cena Finna AI (FINNA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FINNA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FINNA w historii to $ 0.00201926, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FINNA zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +0.32% w ciągu 24 godzin i o -25.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Finna AI (FINNA)

$ 44.49K
$ 44.49K$ 44.49K

--
----

$ 44.49K
$ 44.49K$ 44.49K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,420.2031276
999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Obecna kapitalizacja rynkowa Finna AI wynosi $ 44.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FINNA w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999982420.2031276. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.49K.

Historia ceny Finna AI (FINNA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Finna AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Finna AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Finna AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Finna AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.32%
30 Dni$ 0-55.83%
60 dni$ 0-68.95%
90 dni$ 0--

Co to jest Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Finna AI (FINNA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Finna AI (w USD)

Jaka będzie wartość Finna AI (FINNA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Finna AI (FINNA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Finna AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Finna AI!

FINNA na lokalne waluty

Tokenomika Finna AI (FINNA)

Zrozumienie tokenomiki Finna AI (FINNA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FINNAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Finna AI (FINNA)

Jaka jest dziś wartość Finna AI (FINNA)?
Aktualna cena FINNA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FINNA do USD?
Aktualna cena FINNA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Finna AI?
Kapitalizacja rynkowa dla FINNA wynosi $ 44.49K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FINNA w obiegu?
W obiegu FINNA znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FINNA?
FINNA osiąga ATH w wysokości 0.00201926 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FINNA?
FINNA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FINNA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FINNA wynosi -- USD.
Czy w tym roku FINNA pójdzie wyżej?
FINNA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FINNA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Finna AI (FINNA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

