Informacje o cenie CrypstocksAI (MVP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02268711$ 0.02268711 $ 0.02268711 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.15% Zmiana ceny (1D) -2.55% Zmiana ceny (7D) -15.32% Zmiana ceny (7D) -15.32%

Aktualna cena CrypstocksAI (MVP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MVP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MVP w historii to $ 0.02268711, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MVP zmieniły się o +1.15% w ciągu ostatniej godziny, o -2.55% w ciągu 24 godzin i o -15.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CrypstocksAI (MVP)

Kapitalizacja rynkowa $ 598.74K$ 598.74K $ 598.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 598.74K$ 598.74K $ 598.74K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CrypstocksAI wynosi $ 598.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MVP w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 598.74K.