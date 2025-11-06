Informacje o cenie BESC MONEY (MONEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Minimum 24h $ 16.11 $ 16.11 $ 16.11 Maksimum 24h Minimum 24h $ 15.31$ 15.31 $ 15.31 Maksimum 24h $ 16.11$ 16.11 $ 16.11 Historyczne maksimum $ 39.54$ 39.54 $ 39.54 Najniższa cena $ 14.0$ 14.0 $ 14.0 Zmiana ceny (1H) +1.16% Zmiana ceny (1D) -0.16% Zmiana ceny (7D) -10.99% Zmiana ceny (7D) -10.99%

Aktualna cena BESC MONEY (MONEY) wynosi $15.8. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MONEY wahał się między $ 15.31 a $ 16.11, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MONEY w historii to $ 39.54, a najniższy to $ 14.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MONEY zmieniły się o +1.16% w ciągu ostatniej godziny, o -0.16% w ciągu 24 godzin i o -10.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BESC MONEY (MONEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 690.68K$ 690.68K $ 690.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 690.68K$ 690.68K $ 690.68K Podaż w obiegu 43.78K 43.78K 43.78K Całkowita podaż 43,776.11660670522 43,776.11660670522 43,776.11660670522

Obecna kapitalizacja rynkowa BESC MONEY wynosi $ 690.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MONEY w obiegu wynosi 43.78K, przy całkowitej podaży 43776.11660670522. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 690.68K.