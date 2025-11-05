ToadzStrategy (TOADSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.90% Prijswijziging (1D) -11.63% Prijswijziging (7D) -28.00% Prijswijziging (7D) -28.00%

ToadzStrategy (TOADSTR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TOADSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TOADSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00603401, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TOADSTR met +0.90% veranderd in het afgelopen uur, -11.63% in de afgelopen 24 uur en -28.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ToadzStrategy (TOADSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 514.40K$ 514.40K $ 514.40K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 514.40K$ 514.40K $ 514.40K Circulerende voorraad 948.80M 948.80M 948.80M Totale voorraad 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461

De huidige marktkapitalisatie van ToadzStrategy is $ 514.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TOADSTR is 948.80M, met een totale voorraad van 948803131.0283461. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 514.40K.