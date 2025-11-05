Synthswap (SYNTH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.093719 $ 0.093719 $ 0.093719 24u laag $ 0.106195 $ 0.106195 $ 0.106195 24u hoog 24u laag $ 0.093719$ 0.093719 $ 0.093719 24u hoog $ 0.106195$ 0.106195 $ 0.106195 Hoogste prijs ooit $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Laagste prijs $ 0.093719$ 0.093719 $ 0.093719 Prijswijziging (1u) +0.94% Prijswijziging (1D) -3.86% Prijswijziging (7D) -13.35% Prijswijziging (7D) -13.35%

Synthswap (SYNTH) real-time prijs is $0.102034. De afgelopen 24 uur werd er SYNTH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.093719 en een hoogtepunt van $ 0.106195, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SYNTH hoogste prijs aller tijden is $ 82.91, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.093719 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SYNTH met +0.94% veranderd in het afgelopen uur, -3.86% in de afgelopen 24 uur en -13.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Synthswap (SYNTH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K Circulerende voorraad 220.10K 220.10K 220.10K Totale voorraad 220,096.0 220,096.0 220,096.0

De huidige marktkapitalisatie van Synthswap is $ 22.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SYNTH is 220.10K, met een totale voorraad van 220096.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.46K.