Project 89 (PROJECT89) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00304308 24u hoog $ 0.00351983 Hoogste prijs ooit $ 0.00642953 Laagste prijs $ 0.00245933 Prijswijziging (1u) -2.83% Prijswijziging (1D) -5.06% Prijswijziging (7D) -36.70%

Project 89 (PROJECT89) real-time prijs is $0.00323936. De afgelopen 24 uur werd er PROJECT89 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00304308 en een hoogtepunt van $ 0.00351983, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PROJECT89 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00642953, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00245933 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PROJECT89 met -2.83% veranderd in het afgelopen uur, -5.06% in de afgelopen 24 uur en -36.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Project 89 (PROJECT89) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.45M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.45M Circulerende voorraad 1.37B Totale voorraad 1,374,832,674.548392

De huidige marktkapitalisatie van Project 89 is $ 4.45M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PROJECT89 is 1.37B, met een totale voorraad van 1374832674.548392. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.45M.