BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Project 89 prijs vandaag is 0.00323936 USD. Volg realtime PROJECT89 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PROJECT89 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Project 89 prijs vandaag is 0.00323936 USD. Volg realtime PROJECT89 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PROJECT89 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PROJECT89

PROJECT89 Prijsinformatie

Wat is PROJECT89

PROJECT89 officiële website

PROJECT89 tokenomie

PROJECT89 Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Project 89 logo

Project 89 Prijs (PROJECT89)

Niet genoteerd

1 PROJECT89 naar USD live prijs:

$0.00323936
$0.00323936$0.00323936
-5.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Project 89 (PROJECT89) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:44:33 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00304308
$ 0.00304308$ 0.00304308
24u laag
$ 0.00351983
$ 0.00351983$ 0.00351983
24u hoog

$ 0.00304308
$ 0.00304308$ 0.00304308

$ 0.00351983
$ 0.00351983$ 0.00351983

$ 0.00642953
$ 0.00642953$ 0.00642953

$ 0.00245933
$ 0.00245933$ 0.00245933

-2.83%

-5.06%

-36.70%

-36.70%

Project 89 (PROJECT89) real-time prijs is $0.00323936. De afgelopen 24 uur werd er PROJECT89 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00304308 en een hoogtepunt van $ 0.00351983, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PROJECT89 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00642953, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00245933 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PROJECT89 met -2.83% veranderd in het afgelopen uur, -5.06% in de afgelopen 24 uur en -36.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Project 89 (PROJECT89) Marktinformatie

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

--
----

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

1.37B
1.37B 1.37B

1,374,832,674.548392
1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

De huidige marktkapitalisatie van Project 89 is $ 4.45M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PROJECT89 is 1.37B, met een totale voorraad van 1374832674.548392. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.45M.

Project 89 (PROJECT89) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Project 89 naar USD $ -0.000172737547745016.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Project 89 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Project 89 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Project 89 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000172737547745016-5.06%
30 dagen$ 0--
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Project 89 (PROJECT89)?

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Project 89 (PROJECT89) hulpbron

Officiële website

Project 89 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Project 89 (PROJECT89) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Project 89 (PROJECT89) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Project 89 te bekijken.

Bekijk nu de Project 89 prijsvoorspelling !

PROJECT89 naar lokale valuta's

Project 89 (PROJECT89) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Project 89 (PROJECT89) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PROJECT89 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Project 89 (PROJECT89)

Hoeveel is Project 89 (PROJECT89) vandaag waard?
De live PROJECT89 prijs in USD is 0.00323936 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PROJECT89 naar USD prijs?
De huidige prijs van PROJECT89 naar USD is $ 0.00323936. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Project 89?
De marktkapitalisatie van PROJECT89 is $ 4.45M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PROJECT89?
De circulerende voorraad van PROJECT89 is 1.37B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PROJECT89?
PROJECT89 bereikte een ATH-prijs van 0.00642953 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PROJECT89?
PROJECT89 zag een ATL-prijs van 0.00245933 USD.
Wat is het handelsvolume van PROJECT89?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PROJECT89 is -- USD.
Zal PROJECT89 dit jaar hoger gaan?
PROJECT89 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PROJECT89 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:44:33 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,886.85
$102,886.85$102,886.85

-0.28%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.07
$3,359.07$3,359.07

-4.22%

Solana logo

Solana

SOL

$159.41
$159.41$159.41

-1.28%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1580
$1.1580$1.1580

+54.91%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,886.85
$102,886.85$102,886.85

-0.28%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.07
$3,359.07$3,359.07

-4.22%

Solana logo

Solana

SOL

$159.41
$159.41$159.41

-1.28%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2595
$2.2595$2.2595

-0.99%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16527
$0.16527$0.16527

+0.81%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04125
$0.04125$0.04125

+65.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01210
$0.01210$0.01210

+61.33%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00665
$0.00665$0.00665

+2.30%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08536
$0.08536$0.08536

+456.45%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2261
$0.2261$0.2261

+352.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046083
$0.0000000046083$0.0000000046083

+229.11%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1972
$0.1972$0.1972

+201.06%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008856
$0.000008856$0.000008856

+132.01%