Loud (LOUD) Prijsinformatie (USD)

Loud (LOUD) real-time prijs is $0.00146098. De afgelopen 24 uur werd er LOUD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00108891 en een hoogtepunt van $ 0.00171431, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOUD hoogste prijs aller tijden is $ 0.01678074, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOUD met +5.03% veranderd in het afgelopen uur, -10.10% in de afgelopen 24 uur en -13.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Loud (LOUD) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Loud is $ 1.46M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOUD is 999.90M, met een totale voorraad van 999901759.464393. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.46M.