De live Kin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Kin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Kin logo

Kin Prijs (KIN)

Niet genoteerd

1 KIN naar USD live prijs:

--
----
+0.30%1D
mexc
USD
Kin (KIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:23:22 (UTC+8)

Kin (KIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

+0.35%

-43.67%

-43.67%

Kin (KIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00122572, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KIN met -0.38% veranderd in het afgelopen uur, +0.35% in de afgelopen 24 uur en -43.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kin (KIN) Marktinformatie

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

2.65T
2.65T 2.65T

2,647,304,031,783.593
2,647,304,031,783.593 2,647,304,031,783.593

De huidige marktkapitalisatie van Kin is $ 2.31M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KIN is 2.65T, met een totale voorraad van 2647304031783.593. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.31M.

Kin (KIN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Kin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Kin naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Kin naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Kin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.35%
30 dagen$ 0-33.48%
60 dagen$ 0-18.36%
90 dagen$ 0--

Wat is Kin (KIN)?

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Kin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Kin (KIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Kin (KIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Kin te bekijken.

Bekijk nu de Kin prijsvoorspelling !

KIN naar lokale valuta's

Kin (KIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Kin (KIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KIN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Kin (KIN)

Hoeveel is Kin (KIN) vandaag waard?
De live KIN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KIN naar USD prijs?
De huidige prijs van KIN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Kin?
De marktkapitalisatie van KIN is $ 2.31M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KIN?
De circulerende voorraad van KIN is 2.65T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KIN?
KIN bereikte een ATH-prijs van 0.00122572 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KIN?
KIN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van KIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KIN is -- USD.
Zal KIN dit jaar hoger gaan?
KIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:23:22 (UTC+8)

