BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live GUSD prijs vandaag is 0.999848 USD. Volg realtime GUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live GUSD prijs vandaag is 0.999848 USD. Volg realtime GUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GUSD

GUSD Prijsinformatie

Wat is GUSD

GUSD officiële website

GUSD tokenomie

GUSD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

GUSD logo

GUSD Prijs (GUSD)

Niet genoteerd

1 GUSD naar USD live prijs:

$0.999614
$0.999614$0.999614
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
GUSD (GUSD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:15:29 (UTC+8)

GUSD (GUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.997426
$ 0.997426$ 0.997426
24u laag
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24u hoog

$ 0.997426
$ 0.997426$ 0.997426

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.98989
$ 0.98989$ 0.98989

-0.01%

+0.03%

+0.02%

+0.02%

GUSD (GUSD) real-time prijs is $0.999848. De afgelopen 24 uur werd er GUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.997426 en een hoogtepunt van $ 1.001, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.019, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.98989 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GUSD met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, +0.03% in de afgelopen 24 uur en +0.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GUSD (GUSD) Marktinformatie

$ 149.74M
$ 149.74M$ 149.74M

--
----

$ 319.89M
$ 319.89M$ 319.89M

149.79M
149.79M 149.79M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GUSD is $ 149.74M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GUSD is 149.79M, met een totale voorraad van 320000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 319.89M.

GUSD (GUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van GUSD naar USD $ +0.00033613.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van GUSD naar USD $ +0.0003790423.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van GUSD naar USD $ -0.0001889712.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van GUSD naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00033613+0.03%
30 dagen$ +0.0003790423+0.04%
60 dagen$ -0.0001889712-0.01%
90 dagen$ 0--

Wat is GUSD (GUSD)?

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

GUSD (GUSD) hulpbron

Officiële website

GUSD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GUSD (GUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GUSD (GUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GUSD te bekijken.

Bekijk nu de GUSD prijsvoorspelling !

GUSD naar lokale valuta's

GUSD (GUSD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GUSD (GUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GUSD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over GUSD (GUSD)

Hoeveel is GUSD (GUSD) vandaag waard?
De live GUSD prijs in USD is 0.999848 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van GUSD naar USD is $ 0.999848. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GUSD?
De marktkapitalisatie van GUSD is $ 149.74M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GUSD?
De circulerende voorraad van GUSD is 149.79M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GUSD?
GUSD bereikte een ATH-prijs van 1.019 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GUSD?
GUSD zag een ATL-prijs van 0.98989 USD.
Wat is het handelsvolume van GUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GUSD is -- USD.
Zal GUSD dit jaar hoger gaan?
GUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:15:29 (UTC+8)

GUSD (GUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,438.81
$102,438.81$102,438.81

-0.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,331.39
$3,331.39$3,331.39

-5.01%

Solana logo

Solana

SOL

$157.82
$157.82$157.82

-2.26%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1845
$1.1845$1.1845

+58.46%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,438.81
$102,438.81$102,438.81

-0.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,331.39
$3,331.39$3,331.39

-5.01%

Solana logo

Solana

SOL

$157.82
$157.82$157.82

-2.26%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2431
$2.2431$2.2431

-1.70%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16372
$0.16372$0.16372

-0.12%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04550
$0.04550$0.04550

+82.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01060
$0.01060$0.01060

+41.33%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00541
$0.00541$0.00541

-16.76%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2628
$0.2628$0.2628

+425.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2628
$0.2628$0.2628

+425.60%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045325
$0.0000000045325$0.0000000045325

+223.70%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04100
$0.04100$0.04100

+167.27%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1686
$0.1686$0.1686

+157.40%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008755
$0.000008755$0.000008755

+129.36%