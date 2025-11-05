GUSD (GUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.997426 $ 0.997426 $ 0.997426 24u laag $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24u hoog 24u laag $ 0.997426$ 0.997426 $ 0.997426 24u hoog $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Hoogste prijs ooit $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Laagste prijs $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) +0.03% Prijswijziging (7D) +0.02% Prijswijziging (7D) +0.02%

GUSD (GUSD) real-time prijs is $0.999848. De afgelopen 24 uur werd er GUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.997426 en een hoogtepunt van $ 1.001, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.019, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.98989 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GUSD met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, +0.03% in de afgelopen 24 uur en +0.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GUSD (GUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 149.74M$ 149.74M $ 149.74M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 319.89M$ 319.89M $ 319.89M Circulerende voorraad 149.79M 149.79M 149.79M Totale voorraad 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GUSD is $ 149.74M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GUSD is 149.79M, met een totale voorraad van 320000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 319.89M.