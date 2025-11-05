ASK SPLAT (SPLAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00129662 $ 0.00129662 $ 0.00129662 24u laag $ 0.00169465 $ 0.00169465 $ 0.00169465 24u hoog 24u laag $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 24u hoog $ 0.00169465$ 0.00169465 $ 0.00169465 Hoogste prijs ooit $ 0.02859411$ 0.02859411 $ 0.02859411 Laagste prijs $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Prijswijziging (1u) +0.64% Prijswijziging (1D) -18.88% Prijswijziging (7D) -45.91% Prijswijziging (7D) -45.91%

ASK SPLAT (SPLAT) real-time prijs is $0.00134717. De afgelopen 24 uur werd er SPLAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00129662 en een hoogtepunt van $ 0.00169465, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPLAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.02859411, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00129662 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPLAT met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, -18.88% in de afgelopen 24 uur en -45.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 884.59K$ 884.59K $ 884.59K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Circulerende voorraad 656.70M 656.70M 656.70M Totale voorraad 956,696,300.0176251 956,696,300.0176251 956,696,300.0176251

De huidige marktkapitalisatie van ASK SPLAT is $ 884.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPLAT is 656.70M, met een totale voorraad van 956696300.0176251. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.29M.