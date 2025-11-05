BeursDEX+
De live ASK SPLAT prijs vandaag is 0.00134717 USD. Volg realtime SPLAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPLAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SPLAT

SPLAT Prijsinformatie

Wat is SPLAT

SPLAT officiële website

SPLAT tokenomie

SPLAT Prijsvoorspelling

ASK SPLAT logo

ASK SPLAT Prijs (SPLAT)

Niet genoteerd

1 SPLAT naar USD live prijs:

$0.00134717
-18.80%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
ASK SPLAT (SPLAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:43:36 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00129662
24u laag
$ 0.00169465
24u hoog

$ 0.00129662
$ 0.00169465
$ 0.02859411
$ 0.00129662
+0.64%

-18.88%

-45.91%

-45.91%

ASK SPLAT (SPLAT) real-time prijs is $0.00134717. De afgelopen 24 uur werd er SPLAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00129662 en een hoogtepunt van $ 0.00169465, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPLAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.02859411, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00129662 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPLAT met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, -18.88% in de afgelopen 24 uur en -45.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) Marktinformatie

$ 884.59K
--
$ 1.29M
656.70M
956,696,300.0176251
De huidige marktkapitalisatie van ASK SPLAT is $ 884.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPLAT is 656.70M, met een totale voorraad van 956696300.0176251. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.29M.

ASK SPLAT (SPLAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ASK SPLAT naar USD $ -0.000313554994404478.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ASK SPLAT naar USD $ -0.0010540166.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ASK SPLAT naar USD $ -0.0012446230.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ASK SPLAT naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000313554994404478-18.88%
30 dagen$ -0.0010540166-78.23%
60 dagen$ -0.0012446230-92.38%
90 dagen$ 0--

Wat is ASK SPLAT (SPLAT)?

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ASK SPLAT (SPLAT) hulpbron

Officiële website

ASK SPLAT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ASK SPLAT (SPLAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ASK SPLAT (SPLAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ASK SPLAT te bekijken.

Bekijk nu de ASK SPLAT prijsvoorspelling !

SPLAT naar lokale valuta's

ASK SPLAT (SPLAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ASK SPLAT (SPLAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPLAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ASK SPLAT (SPLAT)

Hoeveel is ASK SPLAT (SPLAT) vandaag waard?
De live SPLAT prijs in USD is 0.00134717 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPLAT naar USD prijs?
De huidige prijs van SPLAT naar USD is $ 0.00134717. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ASK SPLAT?
De marktkapitalisatie van SPLAT is $ 884.59K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPLAT?
De circulerende voorraad van SPLAT is 656.70M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPLAT?
SPLAT bereikte een ATH-prijs van 0.02859411 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPLAT?
SPLAT zag een ATL-prijs van 0.00129662 USD.
Wat is het handelsvolume van SPLAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPLAT is -- USD.
Zal SPLAT dit jaar hoger gaan?
SPLAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPLAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
ASK SPLAT (SPLAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

