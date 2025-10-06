Wat is Hemi (HEMI)?

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi (HEMI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hemi (HEMI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HEMI token !

Hemi bron

Voor een beter begrip van Hemi kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hemi Hoeveel is Hemi (HEMI) vandaag waard? De live HEMI prijs in USD is 0.0337 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige HEMI naar USD prijs? $ 0.0337 . Bekijk De huidige prijs van HEMI naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Hemi? De marktkapitalisatie van HEMI is $ 32.94M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van HEMI? De circulerende voorraad van HEMI is 977.50M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van HEMI? HEMI bereikte een ATH-prijs van 0.19259179461442666 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HEMI? HEMI zag een ATL-prijs van 0.015350458365510373 USD . Wat is het handelsvolume van HEMI? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HEMI is $ 238.95K USD . Zal HEMI dit jaar hoger gaan? HEMI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HEMI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

