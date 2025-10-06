Wat is GOAT Network (GOATED)?

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network. GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeGOAT Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van GOATED staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over GOAT Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je GOAT Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

GOAT Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GOAT Network (GOATED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GOAT Network (GOATED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GOAT Network te bekijken.

Bekijk nu de GOAT Network prijsvoorspelling !

GOAT Network (GOATED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GOAT Network (GOATED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOATED token !

Hoe koop je GOAT Network (GOATED)?

Op zoek naar Hoe koop je GOAT Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt GOAT Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Mensen vragen ook: Andere vragen over GOAT Network Hoeveel is GOAT Network (GOATED) vandaag waard? De live GOATED prijs in USD is 0.08726 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige GOATED naar USD prijs? $ 0.08726 . Bekijk De huidige prijs van GOATED naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van GOAT Network? De marktkapitalisatie van GOATED is $ 9.11M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van GOATED? De circulerende voorraad van GOATED is 104.35M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOATED? GOATED bereikte een ATH-prijs van 0.19772632791076053 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOATED? GOATED zag een ATL-prijs van 0.052417385027545234 USD . Wat is het handelsvolume van GOATED? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOATED is $ 62.90K USD . Zal GOATED dit jaar hoger gaan? GOATED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOATED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

GOAT Network (GOATED) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million 11-04 03:53:00 Industrie-updates U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

