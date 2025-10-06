BeursDEX+
De live GOAT Network prijs vandaag is 0.08726 USD. Volg realtime GOATED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOATED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

GOAT Network logo

GOAT Network koers(GOATED)

1 GOATED naar USD live prijs:

$0.08726
$0.08726
+5.82%1D
USD
GOAT Network (GOATED) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:01 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.08236
$ 0.08236
24u laag
$ 0.09344
$ 0.09344
24u hoog

$ 0.08236
$ 0.08236

$ 0.09344
$ 0.09344

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234

+0.51%

+5.82%

-20.60%

-20.60%

GOAT Network (GOATED) real-time prijs is $ 0.08726. De afgelopen 24 uur werd er GOATED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.08236 en een hoogtepunt van $ 0.09344, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOATED hoogste prijs aller tijden is $ 0.19772632791076053, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.052417385027545234 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOATED met +0.51% veranderd in het afgelopen uur, +5.82% in de afgelopen 24 uur en -20.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GOAT Network (GOATED) Marktinformatie

No.1143

$ 9.11M
$ 9.11M

$ 62.90K
$ 62.90K

$ 87.26M
$ 87.26M

104.35M
104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.43%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van GOAT Network is $ 9.11M, met een handelsvolume van $ 62.90K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOATED is 104.35M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 87.26M.

GOAT Network (GOATED) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van GOAT Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0047992+5.82%
30 dagen$ +0.0192+28.21%
60 dagen$ +0.03726+74.52%
90 dagen$ +0.03726+74.52%
GOAT Network prijswijziging vandaag

GOATED registreerde vandaag een verandering van $ +0.0047992 (+5.82%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

GOAT Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.0192 (+28.21%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

GOAT Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GOATED zien we een verandering van $ +0.03726 (+74.52%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

GOAT Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.03726 (+74.52%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van GOAT Network (GOATED) bekijken?

Bekijk nu de GOAT Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is GOAT Network (GOATED)?

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeGOAT Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GOATED staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over GOAT Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je GOAT Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

GOAT Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GOAT Network (GOATED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GOAT Network (GOATED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GOAT Network te bekijken.

Bekijk nu de GOAT Network prijsvoorspelling !

GOAT Network (GOATED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GOAT Network (GOATED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOATED token !

Hoe koop je GOAT Network (GOATED)?

Op zoek naar Hoe koop je GOAT Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt GOAT Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GOATED naar lokale valuta's

GOAT Network bron

Voor een beter begrip van GOAT Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van GOAT Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over GOAT Network

Hoeveel is GOAT Network (GOATED) vandaag waard?
De live GOATED prijs in USD is 0.08726 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GOATED naar USD prijs?
De huidige prijs van GOATED naar USD is $ 0.08726. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GOAT Network?
De marktkapitalisatie van GOATED is $ 9.11M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GOATED?
De circulerende voorraad van GOATED is 104.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOATED?
GOATED bereikte een ATH-prijs van 0.19772632791076053 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOATED?
GOATED zag een ATL-prijs van 0.052417385027545234 USD.
Wat is het handelsvolume van GOATED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOATED is $ 62.90K USD.
Zal GOATED dit jaar hoger gaan?
GOATED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOATED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:01 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$0.08726
$101,547.57

$3,284.84

$155.09

$0.9999

$1.3477

$101,547.57

$3,284.84

$155.09

$2.2150

$0.16215

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4269

$1.3477

$0.4269

$0.09438

$0.2635

$0.000000000320

