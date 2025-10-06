BeursDEX+
De live Collector Crypt prijs vandaag is 0.05501 USD. Volg realtime CARDS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CARDS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CARDS

CARDS Prijsinformatie

Wat is CARDS

CARDS tokenomie

CARDS Prijsvoorspelling

CARDS Geschiedenis

CARDS koopgids

CARDS-naar-Fiat valutaconversie

CARDS spot

CARDS USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Collector Crypt logo

Collector Crypt koers(CARDS)

1 CARDS naar USD live prijs:

$0.05506
$0.05506$0.05506
+3.10%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:10:12 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.04349
$ 0.04349$ 0.04349
24u laag
$ 0.05516
$ 0.05516$ 0.05516
24u hoog

$ 0.04349
$ 0.04349$ 0.04349

$ 0.05516
$ 0.05516$ 0.05516

--
----

--
----

+4.52%

+3.10%

-48.59%

-48.59%

Collector Crypt (CARDS) real-time prijs is $ 0.05501. De afgelopen 24 uur werd er CARDS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04349 en een hoogtepunt van $ 0.05516, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CARDS hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CARDS met +4.52% veranderd in het afgelopen uur, +3.10% in de afgelopen 24 uur en -48.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Collector Crypt (CARDS) Marktinformatie

--
----

$ 81.38K
$ 81.38K$ 81.38K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Collector Crypt is --, met een handelsvolume van $ 81.38K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CARDS is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Collector Crypt (CARDS) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Collector Crypt prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0016555+3.10%
30 dagen$ -0.16949-75.50%
60 dagen$ -0.18659-77.24%
90 dagen$ +0.00501+10.02%
Collector Crypt prijswijziging vandaag

CARDS registreerde vandaag een verandering van $ +0.0016555 (+3.10%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Collector Crypt 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.16949 (-75.50%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Collector Crypt 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CARDS zien we een verandering van $ -0.18659 (-77.24%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Collector Crypt 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00501 (+10.02%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Collector Crypt (CARDS) bekijken?

Bekijk nu de Collector Cryptprijsgeschiedenispagina.

Wat is Collector Crypt (CARDS)?

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCollector Crypt investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CARDS staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Collector Crypt lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Collector Crypt aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Collector Crypt Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Collector Crypt (CARDS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Collector Crypt (CARDS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Collector Crypt te bekijken.

Bekijk nu de Collector Crypt prijsvoorspelling !

Collector Crypt (CARDS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Collector Crypt (CARDS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CARDS token !

Hoe koop je Collector Crypt (CARDS)?

Op zoek naar Hoe koop je Collector Crypt? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Collector Crypt gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CARDS naar lokale valuta's

Collector Crypt bron

Voor een beter begrip van Collector Crypt kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Collector Crypt

Hoeveel is Collector Crypt (CARDS) vandaag waard?
De live CARDS prijs in USD is 0.05501 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CARDS naar USD prijs?
De huidige prijs van CARDS naar USD is $ 0.05501. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Collector Crypt?
De marktkapitalisatie van CARDS is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CARDS?
De circulerende voorraad van CARDS is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CARDS?
CARDS bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CARDS?
CARDS zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van CARDS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CARDS is $ 81.38K USD.
Zal CARDS dit jaar hoger gaan?
CARDS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CARDS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:10:12 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

CARDS-naar-USD calculator

Bedrag

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.05501 USD

Handel in CARDS

CARDS/USDT
$0.05506
$0.05506$0.05506
+2.66%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

