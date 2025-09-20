WOWO (WOWO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00206658$ 0.00206658 $ 0.00206658 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -5.61% Prisendring (1D) -3.34% Prisendring (7D) -33.29% Prisendring (7D) -33.29%

WOWO (WOWO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WOWO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOWO er $ 0.00206658, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOWO endret seg med -5.61% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og -33.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WOWO (WOWO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.60K$ 80.60K $ 80.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 103.21K$ 103.21K $ 103.21K Opplagsforsyning 741.09M 741.09M 741.09M Total forsyning 949,017,100.0 949,017,100.0 949,017,100.0

Nåværende markedsverdi på WOWO er $ 80.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOWO er 741.09M, med en total tilgang på 949017100.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 103.21K.