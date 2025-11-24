Womo pris i dag

Sanntids Womo (WM) pris i dag er $ 0.186921, med en 0.77% endring de siste 24 timene. Nåværende WM til USD konverteringssats er $ 0.186921 per WM.

Womo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 186,918, med en sirkulerende forsyning på 1.00M WM. I løpet av de siste 24 timene WM har den blitt handlet mellom $ 0.186645(laveste) og $ 0.193004 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.694689, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WM beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -20.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Womo (WM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 186.92K$ 186.92K $ 186.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 186.92K$ 186.92K $ 186.92K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Nåværende markedsverdi på Womo er $ 186.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WM er 1.00M, med en total tilgang på 1000077.480174482. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 186.92K.