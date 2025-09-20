Walken (WLKN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00045304 $ 0.00045304 $ 0.00045304 24 timer lav $ 0.00046322 $ 0.00046322 $ 0.00046322 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00045304$ 0.00045304 $ 0.00045304 24 timer høy $ 0.00046322$ 0.00046322 $ 0.00046322 All Time High $ 0.096415$ 0.096415 $ 0.096415 Laveste pris $ 0.00027865$ 0.00027865 $ 0.00027865 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -1.23% Prisendring (7D) -17.59% Prisendring (7D) -17.59%

Walken (WLKN) sanntidsprisen er $0.00045493. I løpet av de siste 24 timene har WLKN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00045304 og et toppnivå på $ 0.00046322, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WLKN er $ 0.096415, mens den rekordlave prisen er $ 0.00027865.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WLKN endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -17.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Walken (WLKN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 681.83K$ 681.83K $ 681.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 910.34K$ 910.34K $ 910.34K Opplagsforsyning 1.50B 1.50B 1.50B Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Walken er $ 681.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WLKN er 1.50B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 910.34K.