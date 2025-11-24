Vies Token pris i dag

Sanntids Vies Token (VIES) pris i dag er --, med en 4.49% endring de siste 24 timene. Nåværende VIES til USD konverteringssats er -- per VIES.

Vies Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 386,612, med en sirkulerende forsyning på 806.38M VIES. I løpet av de siste 24 timene VIES har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01529872, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VIES beveget seg -0.57% i løpet av den siste timen og +13.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vies Token (VIES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 386.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 386.61K Opplagsforsyning 806.38M Total forsyning 806,378,225.0

Nåværende markedsverdi på Vies Token er $ 386.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIES er 806.38M, med en total tilgang på 806378225.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 386.61K.