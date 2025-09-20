Usual USD (USD0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.99538 $ 0.99538 $ 0.99538 24 timer lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer høy 24 timer lav $ 0.99538$ 0.99538 $ 0.99538 24 timer høy $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Laveste pris $ 0.962885$ 0.962885 $ 0.962885 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +0.01% Prisendring (7D) +0.01%

Usual USD (USD0) sanntidsprisen er $0.998145. I løpet av de siste 24 timene har USD0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99538 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USD0 er $ 1.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.962885.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USD0 endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Usual USD (USD0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 560.96M$ 560.96M $ 560.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 560.96M$ 560.96M $ 560.96M Opplagsforsyning 562.08M 562.08M 562.08M Total forsyning 562,081,599.6674185 562,081,599.6674185 562,081,599.6674185

Nåværende markedsverdi på Usual USD er $ 560.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USD0 er 562.08M, med en total tilgang på 562081599.6674185. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 560.96M.