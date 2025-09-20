Dagens Usual USD livepris er 0.998145 USD. Spor prisoppdateringer for USD0 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USD0 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Usual USD livepris er 0.998145 USD. Spor prisoppdateringer for USD0 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USD0 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 USD0 til USD livepris:

$0.998144
0.00%1D
USD
Usual USD (USD0) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:45:11 (UTC+8)

Usual USD (USD0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.99538
24 timer lav
$ 1.0
24 timer høy

$ 0.99538
$ 1.0
$ 1.33
$ 0.962885
-0.04%

-0.00%

+0.01%

+0.01%

Usual USD (USD0) sanntidsprisen er $0.998145. I løpet av de siste 24 timene har USD0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99538 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USD0 er $ 1.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.962885.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USD0 endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Usual USD (USD0) Markedsinformasjon

$ 560.96M
--
$ 560.96M
562.08M
562,081,599.6674185
Nåværende markedsverdi på Usual USD er $ 560.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USD0 er 562.08M, med en total tilgang på 562081599.6674185. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 560.96M.

Usual USD (USD0) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Usual USD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Usual USD til USD ble $ +0.0000437187.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Usual USD til USD ble $ +0.0005767281.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Usual USD til USD ble $ +0.000460961856406.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ +0.0000437187+0.00%
60 dager$ +0.0005767281+0.06%
90 dager$ +0.000460961856406+0.05%

Hva er Usual USD (USD0)

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

Usual USD (USD0) Ressurs

Usual USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Usual USD (USD0) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Usual USD (USD0) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Usual USD.

Sjekk Usual USDprisprognosen nå!

USD0 til lokale valutaer

Usual USD (USD0) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Usual USD (USD0) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USD0 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Usual USD (USD0)

Hvor mye er Usual USD (USD0) verdt i dag?
Live USD0 prisen i USD er 0.998145 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USD0-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USD0 til USD er $ 0.998145. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Usual USD?
Markedsverdien for USD0 er $ 560.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USD0?
Den sirkulerende forsyningen av USD0 er 562.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSD0 ?
USD0 oppnådde en ATH-pris på 1.33 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USD0?
USD0 så en ATL-pris på 0.962885 USD.
Hva er handelsvolumet til USD0?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USD0 er -- USD.
Vil USD0 gå høyere i år?
USD0 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USD0 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:45:11 (UTC+8)

