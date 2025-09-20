Unit Ethereum (UETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,447.18 24 timer lav $ 4,555.72 24 timer høy All Time High $ 4,966.8 Laveste pris $ 1,403.61 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -5.93%

Unit Ethereum (UETH) sanntidsprisen er $4,470.71. I løpet av de siste 24 timene har UETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,447.18 og et toppnivå på $ 4,555.72, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UETH er $ 4,966.8, mens den rekordlave prisen er $ 1,403.61.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UETH endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -5.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unit Ethereum (UETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.98M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 366.04B Opplagsforsyning 541.93 Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Unit Ethereum er $ 1.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UETH er 541.93, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 366.04B.