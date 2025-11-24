Umi pris i dag

Sanntids Umi (UMI) pris i dag er $ 0.00015682, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende UMI til USD konverteringssats er $ 0.00015682 per UMI.

Umi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,988.93, med en sirkulerende forsyning på 57.32M UMI. I løpet av de siste 24 timene UMI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.065007, mens tidenes laveste notering var $ 0.0001556.

Kortsiktig har UMI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Umi (UMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.68K$ 15.68K $ 15.68K Opplagsforsyning 57.32M 57.32M 57.32M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Umi er $ 8.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UMI er 57.32M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.68K.