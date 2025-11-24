SPIRA pris i dag

Sanntids SPIRA (SPIRA) pris i dag er --, med en 1.48% endring de siste 24 timene. Nåværende SPIRA til USD konverteringssats er -- per SPIRA.

SPIRA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 80,223, med en sirkulerende forsyning på 189.98M SPIRA. I løpet av de siste 24 timene SPIRA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00178383, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SPIRA beveget seg -1.80% i løpet av den siste timen og -19.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SPIRA (SPIRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.22K$ 80.22K $ 80.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 422.26K$ 422.26K $ 422.26K Opplagsforsyning 189.98M 189.98M 189.98M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SPIRA er $ 80.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPIRA er 189.98M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 422.26K.