Dagens Riecoin livepris er 0.00619975 USD. Spor prisoppdateringer for RIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Riecoin livepris er 0.00619975 USD. Spor prisoppdateringer for RIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RIC

RIC Prisinformasjon

RIC teknisk dokument

RIC Offisiell nettside

RIC tokenomics

RIC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Riecoin Logo

Riecoin Pris (RIC)

Ikke oppført

1 RIC til USD livepris:

$0.00619975
$0.00619975$0.00619975
+0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Riecoin (RIC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:28:04 (UTC+8)

Riecoin (RIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00614685
$ 0.00614685$ 0.00614685
24 timer lav
$ 0.00627353
$ 0.00627353$ 0.00627353
24 timer høy

$ 0.00614685
$ 0.00614685$ 0.00614685

$ 0.00627353
$ 0.00627353$ 0.00627353

$ 0.56919
$ 0.56919$ 0.56919

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+0.52%

-9.16%

-9.16%

Riecoin (RIC) sanntidsprisen er $0.00619975. I løpet av de siste 24 timene har RIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00614685 og et toppnivå på $ 0.00627353, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIC er $ 0.56919, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIC endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og -9.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Riecoin (RIC) Markedsinformasjon

$ 435.60K
$ 435.60K$ 435.60K

--
----

$ 520.78K
$ 520.78K$ 520.78K

70.26M
70.26M 70.26M

84,000,000.0
84,000,000.0 84,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Riecoin er $ 435.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIC er 70.26M, med en total tilgang på 84000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 520.78K.

Riecoin (RIC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Riecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Riecoin til USD ble $ -0.0014411356.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Riecoin til USD ble $ -0.0020822238.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Riecoin til USD ble $ -0.002059438398081931.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.52%
30 dager$ -0.0014411356-23.24%
60 dager$ -0.0020822238-33.58%
90 dager$ -0.002059438398081931-24.93%

Hva er Riecoin (RIC)

Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Riecoin (RIC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Riecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Riecoin (RIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Riecoin (RIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Riecoin.

Sjekk Riecoinprisprognosen nå!

RIC til lokale valutaer

Riecoin (RIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Riecoin (RIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Riecoin (RIC)

Hvor mye er Riecoin (RIC) verdt i dag?
Live RIC prisen i USD er 0.00619975 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RIC til USD er $ 0.00619975. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Riecoin?
Markedsverdien for RIC er $ 435.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RIC?
Den sirkulerende forsyningen av RIC er 70.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRIC ?
RIC oppnådde en ATH-pris på 0.56919 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RIC?
RIC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RIC er -- USD.
Vil RIC gå høyere i år?
RIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:28:04 (UTC+8)

Riecoin (RIC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.