Riecoin (RIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00614685 $ 0.00614685 $ 0.00614685 24 timer lav $ 0.00627353 $ 0.00627353 $ 0.00627353 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00614685$ 0.00614685 $ 0.00614685 24 timer høy $ 0.00627353$ 0.00627353 $ 0.00627353 All Time High $ 0.56919$ 0.56919 $ 0.56919 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.44% Prisendring (1D) +0.52% Prisendring (7D) -9.16% Prisendring (7D) -9.16%

Riecoin (RIC) sanntidsprisen er $0.00619975. I løpet av de siste 24 timene har RIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00614685 og et toppnivå på $ 0.00627353, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIC er $ 0.56919, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIC endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og -9.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Riecoin (RIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 435.60K$ 435.60K $ 435.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 520.78K$ 520.78K $ 520.78K Opplagsforsyning 70.26M 70.26M 70.26M Total forsyning 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Riecoin er $ 435.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIC er 70.26M, med en total tilgang på 84000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 520.78K.