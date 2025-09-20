Revomon (REVO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02342489 $ 0.02342489 $ 0.02342489 24 timer lav $ 0.02348514 $ 0.02348514 $ 0.02348514 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02342489$ 0.02342489 $ 0.02342489 24 timer høy $ 0.02348514$ 0.02348514 $ 0.02348514 All Time High $ 0.168708$ 0.168708 $ 0.168708 Laveste pris $ 0.00518872$ 0.00518872 $ 0.00518872 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +0.22% Prisendring (7D) +22.75% Prisendring (7D) +22.75%

Revomon (REVO) sanntidsprisen er $0.02347709. I løpet av de siste 24 timene har REVO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02342489 og et toppnivå på $ 0.02348514, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REVO er $ 0.168708, mens den rekordlave prisen er $ 0.00518872.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REVO endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og +22.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Revomon (REVO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 712.59K$ 712.59K $ 712.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Opplagsforsyning 30.37M 30.37M 30.37M Total forsyning 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Revomon er $ 712.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REVO er 30.37M, med en total tilgang på 46000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.