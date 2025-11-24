PunkStrategy pris i dag

Sanntids PunkStrategy (PNKSTR) pris i dag er $ 0.04845381, med en 12.97% endring de siste 24 timene. Nåværende PNKSTR til USD konverteringssats er $ 0.04845381 per PNKSTR.

PunkStrategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 46,203,807, med en sirkulerende forsyning på 947.52M PNKSTR. I løpet av de siste 24 timene PNKSTR har den blitt handlet mellom $ 0.04179087(laveste) og $ 0.04922694 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.31653, mens tidenes laveste notering var $ 0.00698235.

Kortsiktig har PNKSTR beveget seg -1.01% i løpet av den siste timen og +84.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PunkStrategy (PNKSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.20M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.20M Opplagsforsyning 947.52M Total forsyning 947,519,128.5018276

