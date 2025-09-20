Dagens Principals Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PNET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Principals Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PNET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Principals Network (PNET) Prisinformasjon (USD)

Hva er Principals Network (PNET)

Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.

Folk spør også: Andre spørsmål om Principals Network (PNET)

Hvor mye er Principals Network (PNET) verdt i dag?
Live PNET prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PNET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PNET til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Principals Network?
Markedsverdien for PNET er $ 31.83K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PNET?
Den sirkulerende forsyningen av PNET er 981.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNET ?
PNET oppnådde en ATH-pris på 0.03156964 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PNET?
PNET så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PNET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNET er -- USD.
Vil PNET gå høyere i år?
PNET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:29:39 (UTC+8)

