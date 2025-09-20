Principals Network (PNET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03156964$ 0.03156964 $ 0.03156964 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.82% Prisendring (7D) -3.42% Prisendring (7D) -3.42%

Principals Network (PNET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PNET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNET er $ 0.03156964, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNET endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -3.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Principals Network (PNET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K Opplagsforsyning 981.51M 981.51M 981.51M Total forsyning 981,513,576.564109 981,513,576.564109 981,513,576.564109

Nåværende markedsverdi på Principals Network er $ 31.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNET er 981.51M, med en total tilgang på 981513576.564109. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.83K.