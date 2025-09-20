Dagens Phicoin livepris er 0.0019942 USD. Spor prisoppdateringer for PHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Phicoin livepris er 0.0019942 USD. Spor prisoppdateringer for PHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 PHI til USD livepris:

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Phicoin (PHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:22:04 (UTC+8)

Phicoin (PHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Phicoin (PHI) sanntidsprisen er $0.0019942. I løpet av de siste 24 timene har PHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00187967 og et toppnivå på $ 0.0019962, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHI er $ 0.02679996, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHI endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phicoin (PHI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Phicoin er $ 420.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHI er 210.84M, med en total tilgang på 210837920.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 420.66K.

Phicoin (PHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Phicoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Phicoin til USD ble $ -0.0000289641.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Phicoin til USD ble $ +0.0001575200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Phicoin til USD ble $ +0.0009202872869036526.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.10%
30 dager$ -0.0000289641-1.45%
60 dager$ +0.0001575200+7.90%
90 dager$ +0.0009202872869036526+85.69%

Hva er Phicoin (PHI)

The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Phicoin (PHI) Ressurs

Phicoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Phicoin (PHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Phicoin (PHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Phicoin.

Sjekk Phicoinprisprognosen nå!

PHI til lokale valutaer

Phicoin (PHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Phicoin (PHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Phicoin (PHI)

Hvor mye er Phicoin (PHI) verdt i dag?
Live PHI prisen i USD er 0.0019942 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PHI til USD er $ 0.0019942. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Phicoin?
Markedsverdien for PHI er $ 420.66K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PHI?
Den sirkulerende forsyningen av PHI er 210.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHI ?
PHI oppnådde en ATH-pris på 0.02679996 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PHI?
PHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHI er -- USD.
Vil PHI gå høyere i år?
PHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.