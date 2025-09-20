Phicoin (PHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00187967 $ 0.00187967 $ 0.00187967 24 timer lav $ 0.0019962 $ 0.0019962 $ 0.0019962 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00187967$ 0.00187967 $ 0.00187967 24 timer høy $ 0.0019962$ 0.0019962 $ 0.0019962 All Time High $ 0.02679996$ 0.02679996 $ 0.02679996 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.10% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Phicoin (PHI) sanntidsprisen er $0.0019942. I løpet av de siste 24 timene har PHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00187967 og et toppnivå på $ 0.0019962, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHI er $ 0.02679996, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHI endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phicoin (PHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 420.66K$ 420.66K $ 420.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 420.66K$ 420.66K $ 420.66K Opplagsforsyning 210.84M 210.84M 210.84M Total forsyning 210,837,920.0 210,837,920.0 210,837,920.0

Nåværende markedsverdi på Phicoin er $ 420.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHI er 210.84M, med en total tilgang på 210837920.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 420.66K.