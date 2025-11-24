PEPECAT pris i dag

Sanntids PEPECAT (PEPECAT) pris i dag er $ 0.00122052, med en 4.11% endring de siste 24 timene. Nåværende PEPECAT til USD konverteringssats er $ 0.00122052 per PEPECAT.

PEPECAT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,207,478, med en sirkulerende forsyning på 989.74M PEPECAT. I løpet av de siste 24 timene PEPECAT har den blitt handlet mellom $ 0.00115344(laveste) og $ 0.00122657 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01174348, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PEPECAT beveget seg +0.63% i løpet av den siste timen og -24.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PEPECAT (PEPECAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Opplagsforsyning 989.74M 989.74M 989.74M Total forsyning 989,738,750.685044 989,738,750.685044 989,738,750.685044

Nåværende markedsverdi på PEPECAT er $ 1.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPECAT er 989.74M, med en total tilgang på 989738750.685044. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.