OpenKaito (SN5) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 8.97 $ 8.97 $ 8.97 24 timer lav $ 9.3 $ 9.3 $ 9.3 24 timer høy 24 timer lav $ 8.97$ 8.97 $ 8.97 24 timer høy $ 9.3$ 9.3 $ 9.3 All Time High $ 26.03$ 26.03 $ 26.03 Laveste pris $ 6.82$ 6.82 $ 6.82 Prisendring (1H) -0.67% Prisendring (1D) -3.53% Prisendring (7D) -1.81% Prisendring (7D) -1.81%

OpenKaito (SN5) sanntidsprisen er $8.95. I løpet av de siste 24 timene har SN5 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 8.97 og et toppnivå på $ 9.3, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN5 er $ 26.03, mens den rekordlave prisen er $ 6.82.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN5 endret seg med -0.67% i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -1.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpenKaito (SN5) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.64M$ 20.64M $ 20.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.64M$ 20.64M $ 20.64M Opplagsforsyning 2.30M 2.30M 2.30M Total forsyning 2,301,822.133660484 2,301,822.133660484 2,301,822.133660484

Nåværende markedsverdi på OpenKaito er $ 20.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN5 er 2.30M, med en total tilgang på 2301822.133660484. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.64M.