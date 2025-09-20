Dagens MATES livepris er 0.00008887 USD. Spor prisoppdateringer for MATES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MATES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MATES livepris er 0.00008887 USD. Spor prisoppdateringer for MATES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MATES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:28:45 (UTC+8)

MATES (MATES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008522
24 timer lav
$ 0.00009246
24 timer høy

$ 0.00008522
$ 0.00009246
$ 0.01270764
$ 0.00007543
+0.92%

-1.52%

-7.22%

-7.22%

MATES (MATES) sanntidsprisen er $0.00008887. I løpet av de siste 24 timene har MATES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008522 og et toppnivå på $ 0.00009246, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATES er $ 0.01270764, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007543.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATES endret seg med +0.92% i løpet av den siste timen, -1.52% over 24 timer og -7.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MATES (MATES) Markedsinformasjon

$ 199.94K
--
$ 1.73M
2.25B
19,500,000,000.0
Nåværende markedsverdi på MATES er $ 199.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATES er 2.25B, med en total tilgang på 19500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73M.

MATES (MATES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MATES til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MATES til USD ble $ -0.0000029412.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MATES til USD ble $ -0.0000329678.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MATES til USD ble $ -0.00000175572369639756.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.52%
30 dager$ -0.0000029412-3.30%
60 dager$ -0.0000329678-37.09%
90 dager$ -0.00000175572369639756-1.93%

Hva er MATES (MATES)

The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment.

Hvor mye er MATES (MATES) verdt i dag?
Live MATES prisen i USD er 0.00008887 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MATES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MATES til USD er $ 0.00008887. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MATES?
Markedsverdien for MATES er $ 199.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MATES?
Den sirkulerende forsyningen av MATES er 2.25B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMATES ?
MATES oppnådde en ATH-pris på 0.01270764 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MATES?
MATES så en ATL-pris på 0.00007543 USD.
Hva er handelsvolumet til MATES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MATES er -- USD.
Vil MATES gå høyere i år?
MATES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MATES prisprognosen for en mer grundig analyse.
