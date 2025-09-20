MATES (MATES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008522 24 timer lav $ 0.00009246 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008522 24 timer høy $ 0.00009246 All Time High $ 0.01270764 Laveste pris $ 0.00007543 Prisendring (1H) +0.92% Prisendring (1D) -1.52% Prisendring (7D) -7.22%

MATES (MATES) sanntidsprisen er $0.00008887. I løpet av de siste 24 timene har MATES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008522 og et toppnivå på $ 0.00009246, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATES er $ 0.01270764, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007543.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATES endret seg med +0.92% i løpet av den siste timen, -1.52% over 24 timer og -7.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MATES (MATES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 199.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.73M Opplagsforsyning 2.25B Total forsyning 19,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MATES er $ 199.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATES er 2.25B, med en total tilgang på 19500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73M.