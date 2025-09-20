Linpuss (LPUSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00210803$ 0.00210803 $ 0.00210803 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.14% Prisendring (1D) -6.30% Prisendring (7D) -8.21% Prisendring (7D) -8.21%

Linpuss (LPUSS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LPUSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LPUSS er $ 0.00210803, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LPUSS endret seg med -1.14% i løpet av den siste timen, -6.30% over 24 timer og -8.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Linpuss (LPUSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 326.21K$ 326.21K $ 326.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 326.21K$ 326.21K $ 326.21K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Linpuss er $ 326.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LPUSS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 326.21K.