Sanntids Ledgity Token (LDY) pris i dag er $ 0.00817824, med en 6.06% endring de siste 24 timene. Nåværende LDY til USD konverteringssats er $ 0.00817824 per LDY.

Ledgity Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 302,797, med en sirkulerende forsyning på 37.02M LDY. I løpet av de siste 24 timene LDY har den blitt handlet mellom $ 0.00766687(laveste) og $ 0.0083571 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.110451, mens tidenes laveste notering var $ 0.00250145.

Kortsiktig har LDY beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og +16.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Markedsverdi $ 302.80K$ 302.80K $ 302.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 613.37K$ 613.37K $ 613.37K Opplagsforsyning 37.02M 37.02M 37.02M Total forsyning 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

