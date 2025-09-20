KIRI (KIRI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0000789, 24 timer høy $ 0.00008205, All Time High $ 0.00112305, Laveste pris $ 0.00003375, Prisendring (1H) --, Prisendring (1D) -3.13%, Prisendring (7D) -4.10%

KIRI (KIRI) sanntidsprisen er $0.00007947. I løpet av de siste 24 timene har KIRI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000789 og et toppnivå på $ 0.00008205, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIRI er $ 0.00112305, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003375.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIRI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.13% over 24 timer og -4.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KIRI (KIRI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.43K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 79.43K, Opplagsforsyning 999.49M, Total forsyning 999,485,815.005544

Nåværende markedsverdi på KIRI er $ 79.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIRI er 999.49M, med en total tilgang på 999485815.005544. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.43K.