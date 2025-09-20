Dagens Inscribe livepris er 0.0102388 USD. Spor prisoppdateringer for INS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Inscribe livepris er 0.0102388 USD. Spor prisoppdateringer for INS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 INS til USD livepris:

$0.0102388
$0.0102388
-2.20%1D
USD
Inscribe (INS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:11:56 (UTC+8)

Inscribe (INS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00999293
24 timer lav
$ 0.01050356
24 timer høy

$ 0.00999293
$ 0.01050356
$ 0.883384
$ 0.00392626
+2.13%

-2.32%

-5.80%

-5.80%

Inscribe (INS) sanntidsprisen er $0.0102388. I løpet av de siste 24 timene har INS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00999293 og et toppnivå på $ 0.01050356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INS er $ 0.883384, mens den rekordlave prisen er $ 0.00392626.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INS endret seg med +2.13% i løpet av den siste timen, -2.32% over 24 timer og -5.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Inscribe (INS) Markedsinformasjon

$ 224.34K
--
$ 1.02M
21.91M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Inscribe er $ 224.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INS er 21.91M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.02M.

Inscribe (INS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Inscribe til USD ble $ -0.00024343499195928.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Inscribe til USD ble $ +0.0004144266.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Inscribe til USD ble $ +0.0012292498.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Inscribe til USD ble $ +0.004579962111052487.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00024343499195928-2.32%
30 dager$ +0.0004144266+4.05%
60 dager$ +0.0012292498+12.01%
90 dager$ +0.004579962111052487+80.93%

Hva er Inscribe (INS)

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Inscribe (INS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Inscribe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Inscribe (INS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Inscribe (INS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Inscribe.

Sjekk Inscribeprisprognosen nå!

INS til lokale valutaer

Inscribe (INS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Inscribe (INS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Inscribe (INS)

Hvor mye er Inscribe (INS) verdt i dag?
Live INS prisen i USD er 0.0102388 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INS til USD er $ 0.0102388. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Inscribe?
Markedsverdien for INS er $ 224.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INS?
Den sirkulerende forsyningen av INS er 21.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINS ?
INS oppnådde en ATH-pris på 0.883384 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INS?
INS så en ATL-pris på 0.00392626 USD.
Hva er handelsvolumet til INS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INS er -- USD.
Vil INS gå høyere i år?
INS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Inscribe (INS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

