Inscribe (INS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00999293 $ 0.00999293 $ 0.00999293 24 timer lav $ 0.01050356 $ 0.01050356 $ 0.01050356 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00999293$ 0.00999293 $ 0.00999293 24 timer høy $ 0.01050356$ 0.01050356 $ 0.01050356 All Time High $ 0.883384$ 0.883384 $ 0.883384 Laveste pris $ 0.00392626$ 0.00392626 $ 0.00392626 Prisendring (1H) +2.13% Prisendring (1D) -2.32% Prisendring (7D) -5.80% Prisendring (7D) -5.80%

Inscribe (INS) sanntidsprisen er $0.0102388. I løpet av de siste 24 timene har INS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00999293 og et toppnivå på $ 0.01050356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INS er $ 0.883384, mens den rekordlave prisen er $ 0.00392626.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INS endret seg med +2.13% i løpet av den siste timen, -2.32% over 24 timer og -5.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Inscribe (INS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 224.34K$ 224.34K $ 224.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Opplagsforsyning 21.91M 21.91M 21.91M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Inscribe er $ 224.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INS er 21.91M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.02M.