Iagon (IAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.140718 $ 0.140718 $ 0.140718 24 timer lav $ 0.147911 $ 0.147911 $ 0.147911 24 timer høy 24 timer lav $ 0.140718$ 0.140718 $ 0.140718 24 timer høy $ 0.147911$ 0.147911 $ 0.147911 All Time High $ 0.389333$ 0.389333 $ 0.389333 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.86% Prisendring (1D) -3.34% Prisendring (7D) -8.46% Prisendring (7D) -8.46%

Iagon (IAG) sanntidsprisen er $0.142946. I løpet av de siste 24 timene har IAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.140718 og et toppnivå på $ 0.147911, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IAG er $ 0.389333, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IAG endret seg med -0.86% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og -8.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Iagon (IAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.12M$ 54.12M $ 54.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 143.93M$ 143.93M $ 143.93M Opplagsforsyning 376.02M 376.02M 376.02M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Iagon er $ 54.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IAG er 376.02M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.93M.