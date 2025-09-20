Hempy (HEMPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00459128$ 0.00459128 $ 0.00459128 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.49% Prisendring (1D) +9.92% Prisendring (7D) +37.65% Prisendring (7D) +37.65%

Hempy (HEMPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HEMPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEMPY er $ 0.00459128, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEMPY endret seg med -1.49% i løpet av den siste timen, +9.92% over 24 timer og +37.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hempy (HEMPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 448.91K$ 448.91K $ 448.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 761.60K$ 761.60K $ 761.60K Opplagsforsyning 589.44M 589.44M 589.44M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hempy er $ 448.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEMPY er 589.44M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 761.60K.