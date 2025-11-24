Helix pris i dag

Sanntids Helix (HELIX) pris i dag er $ 0.00003351, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende HELIX til USD konverteringssats er $ 0.00003351 per HELIX.

Helix rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 33,505, med en sirkulerende forsyning på 1.00B HELIX. I løpet av de siste 24 timene HELIX har den blitt handlet mellom $ 0.00003348(laveste) og $ 0.00003354 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000678, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003183.

Kortsiktig har HELIX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Helix (HELIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.51K$ 33.51K $ 33.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.51K$ 33.51K $ 33.51K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

