GIGAETH pris i dag

Sanntids GIGAETH (GETH) pris i dag er $ 2,740.82, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GETH til USD konverteringssats er $ 2,740.82 per GETH.

GIGAETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,370,801, med en sirkulerende forsyning på 3.05K GETH. I løpet av de siste 24 timene GETH har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4,864.9, mens tidenes laveste notering var $ 2,597.03.

Kortsiktig har GETH beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GIGAETH (GETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M Opplagsforsyning 3.05K 3.05K 3.05K Total forsyning 3,055.553506576761 3,055.553506576761 3,055.553506576761

Nåværende markedsverdi på GIGAETH er $ 8.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GETH er 3.05K, med en total tilgang på 3055.553506576761. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.37M.