FUEGO (FUEGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.011649 $ 0.011649 $ 0.011649 24 timer lav $ 0.01224039 $ 0.01224039 $ 0.01224039 24 timer høy 24 timer lav $ 0.011649$ 0.011649 $ 0.011649 24 timer høy $ 0.01224039$ 0.01224039 $ 0.01224039 All Time High $ 0.08759$ 0.08759 $ 0.08759 Laveste pris $ 0.00356484$ 0.00356484 $ 0.00356484 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -1.51% Prisendring (7D) -3.98% Prisendring (7D) -3.98%

FUEGO (FUEGO) sanntidsprisen er $0.01188448. I løpet av de siste 24 timene har FUEGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.011649 og et toppnivå på $ 0.01224039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUEGO er $ 0.08759, mens den rekordlave prisen er $ 0.00356484.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUEGO endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -1.51% over 24 timer og -3.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FUEGO (FUEGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 919.45K$ 919.45K $ 919.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 919.45K$ 919.45K $ 919.45K Opplagsforsyning 77.30M 77.30M 77.30M Total forsyning 77,301,051.12523456 77,301,051.12523456 77,301,051.12523456

Nåværende markedsverdi på FUEGO er $ 919.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUEGO er 77.30M, med en total tilgang på 77301051.12523456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 919.45K.