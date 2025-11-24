Figure Heloc pris i dag

Sanntids Figure Heloc (FIGR_HELOC) pris i dag er $ 1.026, med en 0.27% endring de siste 24 timene. Nåværende FIGR_HELOC til USD konverteringssats er $ 1.026 per FIGR_HELOC.

Figure Heloc rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,167,446,314, med en sirkulerende forsyning på 13.81B FIGR_HELOC. I løpet av de siste 24 timene FIGR_HELOC har den blitt handlet mellom $ 1.025(laveste) og $ 1.029 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.37, mens tidenes laveste notering var $ 0.155357.

Kortsiktig har FIGR_HELOC beveget seg -- i løpet av den siste timen og -0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.17B$ 14.17B $ 14.17B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.17B$ 14.17B $ 14.17B Opplagsforsyning 13.81B 13.81B 13.81B Total forsyning 13,805,601,498.92 13,805,601,498.92 13,805,601,498.92

Nåværende markedsverdi på Figure Heloc er $ 14.17B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIGR_HELOC er 13.81B, med en total tilgang på 13805601498.92. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.17B.