Ertha (ERTHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00032333 $ 0.00032333 $ 0.00032333 24 timer lav $ 0.00038431 $ 0.00038431 $ 0.00038431 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00032333$ 0.00032333 $ 0.00032333 24 timer høy $ 0.00038431$ 0.00038431 $ 0.00038431 All Time High $ 0.421191$ 0.421191 $ 0.421191 Laveste pris $ 0.00027243$ 0.00027243 $ 0.00027243 Prisendring (1H) +0.94% Prisendring (1D) +1.80% Prisendring (7D) -19.81% Prisendring (7D) -19.81%

Ertha (ERTHA) sanntidsprisen er $0.00033083. I løpet av de siste 24 timene har ERTHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00032333 og et toppnivå på $ 0.00038431, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERTHA er $ 0.421191, mens den rekordlave prisen er $ 0.00027243.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERTHA endret seg med +0.94% i løpet av den siste timen, +1.80% over 24 timer og -19.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ertha (ERTHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 399.56K$ 399.56K $ 399.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 659.34K$ 659.34K $ 659.34K Opplagsforsyning 1.21B 1.21B 1.21B Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ertha er $ 399.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ERTHA er 1.21B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 659.34K.