degenerative SITCOM ($SITCOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02293002 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -1.58% Prisendring (7D) +10.02%

degenerative SITCOM ($SITCOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $SITCOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SITCOM er $ 0.02293002, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SITCOM endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -1.58% over 24 timer og +10.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

degenerative SITCOM ($SITCOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 454.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 454.23K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,995,173.05

Nåværende markedsverdi på degenerative SITCOM er $ 454.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SITCOM er 1000.00M, med en total tilgang på 999995173.05. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 454.23K.