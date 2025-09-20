Daddy Chill (DADDYCHILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00648647 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.09%

Daddy Chill (DADDYCHILL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DADDYCHILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DADDYCHILL er $ 0.00648647, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DADDYCHILL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.98K Opplagsforsyning 999.55M Total forsyning 999,546,370.367314

Nåværende markedsverdi på Daddy Chill er $ 44.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DADDYCHILL er 999.55M, med en total tilgang på 999546370.367314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.98K.