Cybercentry pris i dag

Sanntids Cybercentry (CENTRY) pris i dag er $ 0.00042139, med en 2.38% endring de siste 24 timene. Nåværende CENTRY til USD konverteringssats er $ 0.00042139 per CENTRY.

Cybercentry rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 210,285, med en sirkulerende forsyning på 500.00M CENTRY. I løpet av de siste 24 timene CENTRY har den blitt handlet mellom $ 0.0004027(laveste) og $ 0.00044189 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0020333, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014061.

Kortsiktig har CENTRY beveget seg -1.65% i løpet av den siste timen og -43.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cybercentry (CENTRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 210.29K$ 210.29K $ 210.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 420.57K$ 420.57K $ 420.57K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

