CryoDAO (CRYO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 timer lav $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24 timer høy 24 timer lav $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 timer høy $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 All Time High $ 6.54$ 6.54 $ 6.54 Laveste pris $ 0.219972$ 0.219972 $ 0.219972 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) +4.08% Prisendring (7D) +14.79% Prisendring (7D) +14.79%

CryoDAO (CRYO) sanntidsprisen er $1.23. I løpet av de siste 24 timene har CRYO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.23, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYO er $ 6.54, mens den rekordlave prisen er $ 0.219972.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYO endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, +4.08% over 24 timer og +14.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryoDAO (CRYO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Opplagsforsyning 2.61M 2.61M 2.61M Total forsyning 4,422,687.04456272 4,422,687.04456272 4,422,687.04456272

Nåværende markedsverdi på CryoDAO er $ 3.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYO er 2.61M, med en total tilgang på 4422687.04456272. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.45M.