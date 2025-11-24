CRAWJU pris i dag

Sanntids CRAWJU (CRAWJU) pris i dag er --, med en 9.66% endring de siste 24 timene. Nåværende CRAWJU til USD konverteringssats er -- per CRAWJU.

CRAWJU rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 338,040, med en sirkulerende forsyning på 994.11M CRAWJU. I løpet av de siste 24 timene CRAWJU har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00438897, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CRAWJU beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -38.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CRAWJU (CRAWJU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 338.04K$ 338.04K $ 338.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 338.04K$ 338.04K $ 338.04K Opplagsforsyning 994.11M 994.11M 994.11M Total forsyning 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

Nåværende markedsverdi på CRAWJU er $ 338.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAWJU er 994.11M, med en total tilgang på 994109792.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 338.04K.