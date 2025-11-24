BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for CRAWJU er i dag 0 USD.CRAWJU markedsverdien er 338,040 USD. Spor sanntids CRAWJU to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for CRAWJU er i dag 0 USD.CRAWJU markedsverdien er 338,040 USD. Spor sanntids CRAWJU to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om CRAWJU

CRAWJU Prisinformasjon

Hva er CRAWJU

CRAWJU Offisiell nettside

CRAWJU tokenomics

CRAWJU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

CRAWJU Logo

CRAWJU Pris (CRAWJU)

Ikke oppført

1 CRAWJU til USD livepris:

$0.00034004
$0.00034004$0.00034004
+9.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
CRAWJU (CRAWJU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:07:57 (UTC+8)

CRAWJU pris i dag

Sanntids CRAWJU (CRAWJU) pris i dag er --, med en 9.66% endring de siste 24 timene. Nåværende CRAWJU til USD konverteringssats er -- per CRAWJU.

CRAWJU rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 338,040, med en sirkulerende forsyning på 994.11M CRAWJU. I løpet av de siste 24 timene CRAWJU har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00438897, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CRAWJU beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -38.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CRAWJU (CRAWJU) Markedsinformasjon

$ 338.04K
$ 338.04K$ 338.04K

--
----

$ 338.04K
$ 338.04K$ 338.04K

994.11M
994.11M 994.11M

994,109,792.0
994,109,792.0 994,109,792.0

Nåværende markedsverdi på CRAWJU er $ 338.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAWJU er 994.11M, med en total tilgang på 994109792.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 338.04K.

CRAWJU prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00438897
$ 0.00438897$ 0.00438897

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+9.66%

-38.18%

-38.18%

CRAWJU (CRAWJU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CRAWJU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CRAWJU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CRAWJU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CRAWJU til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+9.66%
30 dager$ 0-74.03%
60 dager$ 0-51.45%
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for CRAWJU

CRAWJU (CRAWJU) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRAWJU for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
CRAWJU (CRAWJU) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på CRAWJU potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for CRAWJU vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for CRAWJU prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på CRAWJU prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CRAWJU (CRAWJU) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om CRAWJU

Hvor mye vil 1 CRAWJU være verdt i 2030?
Hvis CRAWJU skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle CRAWJU priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:07:57 (UTC+8)

CRAWJU (CRAWJU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om CRAWJU

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.6400
$0.6400$0.6400

+1,180.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001176
$0.0001176$0.0001176

-4.07%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.6400
$0.6400$0.6400

+1,180.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000009900
$0.00000009900$0.00000009900

+419.68%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.000000000516
$0.000000000516$0.000000000516

+416.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000003021
$0.00000003021$0.00000003021

+403.50%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.0000006955
$0.0000006955$0.0000006955

+131.83%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.