Conan Meme (CONAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00317272 24 timer høy $ 0.00349973 All Time High $ 0.02065246 Laveste pris $ 0.00184062 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) +0.52% Prisendring (7D) +19.03%

Conan Meme (CONAN) sanntidsprisen er $0.00345479. I løpet av de siste 24 timene har CONAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00317272 og et toppnivå på $ 0.00349973, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CONAN er $ 0.02065246, mens den rekordlave prisen er $ 0.00184062.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CONAN endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og +19.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Conan Meme (CONAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M Opplagsforsyning 306.40M Total forsyning 306,404,025.951779

Nåværende markedsverdi på Conan Meme er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CONAN er 306.40M, med en total tilgang på 306404025.951779. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.06M.